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Ветеран совершил прыжок с парашютом в 101 год

16.05.17 00:29
Ветеран совершил прыжок с парашютом в 101 год

Ветеран Брайсон Хейс, участник высадки войск союзников в Нормандии в июне 1944 года стал старейшим скайдавером в мире.

Британец, которому сейчас 101 год и 38 дней, совершил затяжной прыжок с парашютом с благотворительной целью. Все средства от освещения его прыжка несколькими телевизионными компаниями поступят в благотворительную организацию "Королевский британский легион", оказывающую финансовую, социальную и личную поддержку ветеранам британских ВС.
 
 
Младший капрал войск связи Соединенного Королевства прыгнул в с парашютом с высоты более 5 тыс. метров вместе с представителями трех поколений своей семьи в английском юго-западном графстве Девон. Самому молодому из них - правнуку Стэнли - 16 лет, а самому пожилому - сыну Брайану - 74 года.
 
 
После приземления Хейс заявил, что "чувствует себя на вершине блаженства" и с нетерпением ожидает следующих прыжков.
 
 
Хейс побил рекорд, принадлежавший канадцу Арману Жандро, который совершил в 2013 году подобный прыжок в возрасте 101 года и трех дней.
 
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