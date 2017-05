В Беверли-Хиллз появление на улице 35-летней актрисы вызвало транспортный затор.

Натали родила второго ребенка - дочку, 3-го февраля. Судя по фотографии, ей пока что не удалось вернуть фигуре прежнюю стройность.

Между тем, Натали Портман уже вернулась к работе: она снялась в рекламной фотосессии, а вскоре выйдет на съемочную площадку мистического сериала We Are All Completely Beside Ourselves. Кроме того, в этом году выйдет два уже готовых фильма с нею – триллер «Аннигиляция» и драма «В саду чудовищ», а в следующем – фильм «Жизнь и смерть Джона Ф. Донована».

Что касается семейной жизни актрисы, то о ней она не распространяется. Так, актрисе удалось в свое время засекретить и свадьбу с ее нынешним супругом Бенжаменом Мильпье, и момент появления на свет ее старшего сына Алефа, которому сейчас 5,5 лет. Да и о том, что она стала мамой во второй раз, супруги сообщили лишь спустя две недели после рождения малышки.