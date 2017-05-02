Мальчик за рулем «шестерки» стал звездой журнала «За рулем»

Законный представитель паренька управлявшего «шестёркой» без прав и совершившего ДТП будет оштрафован максимум на 500 рублей.

Видео с ребёнком «рассекавшим» 27 апреля 2017 года за рулём «шестёрки» по улицам Новороссийска, и попавшего в ДТП с участием «Audi»Q5 бьёт все рекорды по посещаемости в YouТube.

ВИДЕО

Знаменитый журнал «За Рулём» назвал новороссийского гонщика «Малолетним Вин Дизелем». Кстати, проверка по данному факту установила - управлял транспортным средством 16-летний местный житель, не имеющий права вождения автомобилем. Также установлено что он совершил ДТП с незначительными повреждениями.

В настоящее время в отношении законного представителя мальчика создан административный материал по части 1 статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Максимальное наказание по данной статье наложение административного штрафа от 100 до 500 рублей.