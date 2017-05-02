В Тайланде обнаружили обезьяну, похожую на Ждуна

Из-за постоянных угощений туристов обезьяна стала в два раза толще нормы.

Обезьяна жила возле рынка в столице Таиланда и питалась вредными для нее продуктами, которые ей приносили туристы: дынями, молочными коктейлями, сладкой кукурузой и лапшой. В результате животное достигло веса в 15 килограммов, хотя норма для этой особи составляет от 8 до 10 килограммов.

Об этом узнали сотрудники Департамента национальных парков, дикой природы и охраны растений. Они доставили жирную макаку в Центр спасения дикой природы в провинции Накхоннайок в центральной части Таиланда.

Теперь здоровьем животного будет заниматься организация по охране приматов "Любители обезьян". Ее сотрудники хотят заставить тайского Ждуна активно двигаться вместе с другими животными, чтобы сбросить половину веса.

В своем сообществе в Facebook «Любители обезьян» рассказали, что маленькие макаки любят забираться на Толстяка, потому что "у него всегда есть еда, спрятанная под жирным животом".