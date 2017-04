Юный житель Уэльса Рубен де Мэйд принял участие в телепередаче американской ведущей Эллен Дедженерес, прибыв на съемки в макияже.

12-летний мальчик спел песню и дал журналистке интервью. Ролик с его выступлением стал хитом на Facebook, сообщает Лента.ру

Мэйд исполнил композицию And I Am Telling You I'm Not Going, с которой выступала американская актриса и певица Дженнифер Хадсон.

Помимо музыки, которой, по словам мальчика, он занимает с раннего детства, американец с восьми лет увлекается макияжем. Подросток примеряет на себя различные образы, а также помогает навести красоту своей маме и младшей сестре.

Ролик с выступлением и интервью, которое Дедженерес взяла у Мэйда, набрал более 3,3 миллиона просмотров. В финале программы ведущая подарила подростку ноутбук и стол для макияжа.