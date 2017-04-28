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Самый юный курильщик в мире отказался от сигарет и фастфуда

28.04.17 06:30
Самый юный курильщик в мире отказался от сигарет и фастфуда

Индонезийский мальчик пристрастился к пагубной привычке в два года и несколько лет подряд выкуривал по 40 сигарет в день.

Фотографии малыша на трёхколёсном велосипеде с сигаретой в зубах облетели все соцсети и вызвали резкое возмущение общественников.
 
 
Резонанс в СМИ привёл к тому, что правительство Индонезии обратило внимание на проблему детского курения.
 
 
Алди отправили на лечение в реабилитационный центр, где им занимался доктор Как Сето, который с помощью игр помог самому юному курильщику в мире отказаться от сигарет.
 
 
Когда социальные службы вернулись через два года после реабилитации мальчика в рыбацкую деревню, где живёт Алди Ризал с семьёй,  то обнаружили, что теперь маленький индонезиец страдает ожирением. 
 
 
Выяснилось, что никотиновую ломку мальчик заедал вредной пищей — в день выпивал по три банки сгущённого молока, ел много жирных продуктов и углеводов. Так в 5 лет Алди весил 24 кг, при норме в 17−19 кг.
 
 
Алди посадили на строгую диету из овощей и фруктов, стали кормить часто и маленькими порциями.  К 9 годам парнишка научился правильно питаться, окончательно избавился от вредных привычек и похудел.
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