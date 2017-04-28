Самый юный курильщик в мире отказался от сигарет и фастфуда

Индонезийский мальчик пристрастился к пагубной привычке в два года и несколько лет подряд выкуривал по 40 сигарет в день.

Фотографии малыша на трёхколёсном велосипеде с сигаретой в зубах облетели все соцсети и вызвали резкое возмущение общественников.

Резонанс в СМИ привёл к тому, что правительство Индонезии обратило внимание на проблему детского курения.

Алди отправили на лечение в реабилитационный центр, где им занимался доктор Как Сето, который с помощью игр помог самому юному курильщику в мире отказаться от сигарет.

Когда социальные службы вернулись через два года после реабилитации мальчика в рыбацкую деревню, где живёт Алди Ризал с семьёй, то обнаружили, что теперь маленький индонезиец страдает ожирением.

Выяснилось, что никотиновую ломку мальчик заедал вредной пищей — в день выпивал по три банки сгущённого молока, ел много жирных продуктов и углеводов. Так в 5 лет Алди весил 24 кг, при норме в 17−19 кг.

Алди посадили на строгую диету из овощей и фруктов, стали кормить часто и маленькими порциями. К 9 годам парнишка научился правильно питаться, окончательно избавился от вредных привычек и похудел.