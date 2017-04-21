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Мужчина откусил нос возлюбленной за отказ к нему вернуться

21.04.17 00:47
Мужчина откусил нос возлюбленной за отказ к нему вернуться

Экс-супруг сначала просил прощения и умолял вернуться к нему, затем набросился на супругу, избил ее и откусил нос.

Супруги Чжан и Сюй поженились в 2003 году, в браке родилось трое детей – две дочери и сын, однако семейная жизнь не сложилась.
 
Первый раз муж-тиран поднял руку на жену в 2004 году, тогда Чжан сумел вымолить прощения и семью удалось сохранить. Через какое-то время, по словам пострадавшей, ситуация стала невыносимой.
Мужчина часто избивал жену, однако женщина не могла развестись, поскольку муж угрожал превратить ее жизнь в ад. При этом тиран поднимал руку и настаршую дочь.
 
Сюй была вынуждена обратиться в центр помощи Китая по вопросам домашнего насилия. После общения со специалистами, женщина подала заявление на развод. Супружескую пару развели в феврале 2016 года.
 
Чжан и Сюй разъехались по разным городам, при этом детей суд оставил с матерью. Летом прошлого года Чжан попросил экс-супругу встретиться, чтобы обсудить вопросы о детях. Встреча  завершилась избиением и госпитализацией Сюй. Отмечается, что все это происходило на глазах троих детей.
 
 
В апреле 2017 года суд приговорил мужа-тирана к шести годам лишения свободы.
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