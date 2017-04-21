Девушка отказалась брить ноги и стала интернет-звездой

Фитнес-блогер Морган Микенас решилась на необычный эксперимент.

Девушка целый год она не брила ноги, призывая всех оценить "красоту естественности". У это время у нее накопилось почти 17 тысяч подписчиков в Instagram.

В школе на уроках физкультуры, когда ей было всего 11 или 12 лет, над ней издевались из-за волосатых ног. Девушка вспоминает, как она прибежала домой вся в слезах, умоляя маму научить ее бриться... Но в начале прошлого года девушка решила отказаться от бритвенного станка - и с тех пор не брила ни ноги, ни подмышки.

В видео, которое Морган опубликовала на своем канале в YouTube, девушка поясняет: «Думаю, причина номер один, почему я перестала это делать, — это занимало очень много времени. Очень много моего времени уходило на то, чтобы залезть под душ, побрить все, потом смыть волосы, затем еще помыться. Однажды я задалась вопросом, почему я этим все еще занимаюсь. Тратится очень много времени».

«После того как я оставила все это в покое и отпустила волосы, я поняла, что это довольно мило. Они стали очень мягкими. Когда бреешь волосы на теле, они колются, чешутся и вызывают дискомфорт. Так что, я думаю, это еще одна причина», — говорит блогерша.