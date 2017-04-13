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8-месячная малышка весит 20 килограммов

13.04.17 22:52
8-месячная малышка весит 20 килограммов

Родители девочки утверждают, что они не перекармливали малышку.

Маленькая жительница штата Пенджаб Чахат Кумар шокирует односельчан неожиданно большим весом.
 
 
В свои восемь месяцев она весит 20 килограммов, это вес шестилетнего ребенка. Родители Чахат уверяют, что девочка родилась с нормальным весом, но начала толстеть в четыре месяца. 
 
 
«Это не наша вина. Бог наделил ее таким весом. Мы не можем ничего с этим сделать. Мне грустно, когда кто-нибудь смеется над ней из-за того, что она такая пышная», — говорит отец малышки Сураж Кумар. По его словам, вес Чахат растет день ото дня.
 
 
Мама крошки рассказала, что дочка ест в четыре раза больше, чем обычные дети ее возраста. «Она постоянно кушает. Если мы не даем ей что-нибудь поесть, она начинает плакать», — отметила мама девочки Рина.
 
 
Семейный врач Васудев Шарма утверждает, что малышка также страдает от уплотнения кожи, из-за чего ему не удается взять у нее кровь для анализов. Однако у семьи Чахат недостаточно денег, чтобы оплатить услуги медиков-профессионалов.
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