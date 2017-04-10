Мужчина похудел на 145 килограммов и стал героем телешоу

36-летний житель Воронежа Владимир Пилипенко стал одним из героев ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Когда Владимир, вес которого ещё полтора года назад составлял 225 килограммов, появился в студии, зрители бурно зааплодировали.

Воронежец из-за лишнего веса потерял жену и работу, ему сложно было ходить — каждые 100 метров пути приходилось искать лавочку, где можно было бы передохнуть. И друг Владимира, который тренирует бодибилдеров, уговорил его сбросить вес.

Он практически полностью отказался от углеводов - от хлеба, каш и сахара. Единственное, что позволял себе из «запрещёнки» — кофе со сливками. Обычный рацион Владимира состоял из отварной курицы и варёных яиц. В месяц он терял по 10-12 килограммов.

Сейчасего задача — решить проблему обвисшей кожи.

— Хочу, чтобы не было таких обвислостей на груди, пресс подкачать, чтобы бока окончательно ушли, — описывает задачу Владимир. По его словам, на «подкачку» уйдёт ещё год-полтора.