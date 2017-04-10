Бывшая супермодель перешла в разряд «plus size»

Мода на «боди позитив» вдохновила известную модель Лизу Голден-Бходжани на кардинальную смену имиджа.

Былую стройность девушка променяла на пышные формы, пишет интернет-издание Hello-style.ru.

Она работала в модной индустрии 17 лет, но многое в ее жизни поменялось после внезапного голодного обморока, который случился у Лизы в ее квартире. По словам модели, она настолько изнуряла себя диетами, что в итоге серьезно подорвала свое здоровье.

После случившегося Лиза решила полностью изменить жизнь и сказала «нет» изнурительным тренировкам, голоду и, конечно же, карьере супермодели. Ее отношения с едой были настолько напряженными, что ей приходилось вести отдельный дневник, чтобы запоминать все, что она съела в течение суток. Суммарный объем съеденного в день составлял всего 500 калорий, в то время как нормальному взрослому организму, по словам диетологов, необходимо потреблять около 1700-1800 калорий в сутки.

Спустя время Лиза вернулась в родную Индию, вышла замуж и напрочь забыла о жизни в Нью-Йорке.

А в 2016 году она вновь решила вернуться к любимой работе, правда, в совершенном новом образе. Лиза Голден-Бходжани убеждена, что именно в новом теле она обрела себя «настоящую».