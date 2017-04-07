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Максим Галкин спародировал Елену Малышеву

07.04.17 00:26
Максим Галкин спародировал Елену Малышеву

Поклонники творчества Галкина пришли в восторг от его новой пародии.

Максим Галкин сделал очередную пародию на телеведущую программ "Здоровье" и "Жить здорово!" Елену Малышеву. Он предложил свой вариант лайфхака от Елены Малышевой. Артист рассказал, как правильно вести себя в туалет в поезде и выложил видео с пародией в свой микроблог в Instagram.
 
 
«Я умерла от смеха! Потрясающе, Максим, вы истинный талант!», «Класс! Максим, слушайте, а можно при возможности иногда делать такие коротенькие видео пародии на разных медийных личностей в обычной жизни, и выкладывать сюда?! С огромным удовольствием смотрели бы!», «Максим, ну какой же вы замечательный артист, рассмешили, ведь никто до вас так не делал! А вы протащили это РЖД, на самом деле, испытание для людей, ехать в поезде! Вы прелесть, вашей жене с вами весело! Счастья вам и вашим близким!», «Вот это насмешил с утра! Требуем продолжение репортажа! Инструкцию по эксплуатации вагона ресторана!» — пишут поклонники пародиста в комментариях.
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