Школьник переснял сцену из «Ла-Ла Ленда» ради свидания с Эммой Стоун

17-летний американский школьник Джейкоб Стауденмайер из Финикса снял собственную версию первой сцены фильма, чтобы пригласить на выпускной бал актрису Эмму Стоун, исполнившую главную роль в киноленте.

«Я приглашаю Эмму Стоун на выпускной, и решил воссоздать начальную сцену из "Ла-Ла Ленда"», — написал школьник в твиттере, где и опубликовал видеозапись. Об этом пишет интернет-издание Snob.ru

Джейкоб Стауденмайер рассказал, что «Ла-Ла Ленд» — один из его любимых фильмов, а Эмма Стоун ему «всегда нравилась». Чтобы убедить актрису прийти на выпускной бал, школьник записал свою версию песни «Another Day of Sun», где переделал слова.

На съемки видео школьника подтолкнула история ученика Arcadia High School, который два года назад пригласил на выпускной певицу Майли Сайрус. «Она не пошла на бал с ним, но зато его пригласили на один из ее концертов», — рассказал Стауденмайер. По его словам, он решил создать «нечто более амбициозное и масштабное», чтобы привлечь внимание Эммы Стоун.