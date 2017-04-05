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Школьнику запретили прийти на выпускной бал с бабушкой

04.04.17 23:44
Школьнику запретили прийти на выпускной бал с бабушкой

В штате Алабама (США) администрация школы не разрешила пожилой местной жительнице прийти на выпускной бал внука.

По американской традиции выпускник может привести с собой на торжественный вечер одного спутника, и 18-летний Брайс Мэйн  воспользовался этим правом, пригласив бабушку. Это решение он объяснил тем, что у нее в свое время не было подобного торжества и он хочет подарить ей праздник.
 
Между тем, директор школы посоветовал юноше взять с собой кого-нибудь помоложе. Он сослался на правила учебного заведения, в которых говорится о том, что посещать подобные мероприятия могут ученики и их спутники, не достигшие 20 лет. «Мы каждый год отказываем ученикам в просьбах привести на балы взрослых», — заявил Хокинс, добавив, что это делается в целях безопасности.
 
 
На решение директора не повлиял даже тот факт, что для торжества уже было приобретено бальное платье. В ответ школьник создал в соцсетях хештег #letnannygotoprom с призывом пустить пожилую родственницу на праздник, который состоится совсем скоро - 8 апреля.
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