Россиянка похудела на 60 килограммов, вдохновившись примерами из интернета

Девушка пересмотрела сотни роликов об эффективном похудении в сети.

23-летняя сибирячка Женя с детства боролась с лишним весом. Девушка сильно растолстела, когда ей было 8 лет: «Я перенесла операцию, после которой у меня произошел гормональный сбой. В итоге во втором классе я из худенькой девочки я превратилась в бочонок — весила 70 килограммов», — поделилась Женя.

Дальше положение только ухудшалось. К моменту поступления в техникум стрелка весов показывала 90, а в студенческие годы — все 127 килограммов, вместе с которыми пришли боли в спине, одышка и комплексы.

Женя понимала: нужно что-то делать. Однако никак не могла начать. Она садилась на диеты, выдерживала не больше недели, и потерянные килограммы возвращались.

Палочкой-выручалочкой на пути к стройной фигуре для Жени, по ее словам, стал YouTube. Девушка пересмотрела сотни видео о том, как другим толстушкам удалось привести себя в форму. Она полностью отказалась от жирного, соленого и жареного. Из пищевых удовольствий она оставила только суши раз в неделю. И дважды в неделю стала устраивать себе разгрузочные дни — и ела только фрукты.

Чтобы быстрее добиться результата, Женя начала бегать — поначалу всего по 10 минут. И уже спустя год такого режима Евгении удалось скинуть 60 килограммов и приблизиться к отметке весов — 67 килограммов.