Екатерина Климова показала фотографии младшей дочери

Исполнители главных ролей сериала «Волчье солнце» рассказали в программе "Вечерний Ургант", что любит делать их наследница Бэлла.

Актеры Екатерина Климова и Гела Месхи стали гостями программы «Вечерний Ургант», в которой рассказали о съемках, а также о своей семейной жизни. Об этом пишет интернет-издание Starhit.ru

По словам актеров, они познакомились во время работы над картиной «Волчье солнце». Месхи признался, что делал предложение любимой женщине несколько раз.

«Мы поехали в Нью-Йорк, я хотел поразить Катю. Наши чемоданы где-то потерялись, мы были маленькие «бомжарики»... Мы жили рядом с Музеем Гуггенхайма , там был Центральный парк, по которому мы гуляли. Рикша рассказал нам о мостике, где все делают предложения... Недолго думая, я встал на колени. Второй раз я сделал предложение уже во Франции, в Париже, на Эйфелевой башне, — поделился актер.

Общая дочь артистов родилась осенью 2015 года.

«Улыбка Кикабидзе», — такими словами Климова описала счастливое выражение лица ребенка. «Она очень красивая. Она себе нравится. Целует себя в зеркале», — также добавила актриса.