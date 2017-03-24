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Беременная женщина в маске жирафа собрала миллионы лайков

24.03.17 00:10
Беременная женщина в маске жирафа собрала миллионы лайков

Счастливая жена и мама, ожидая появления на свет своего четвертого малыша, неожиданно для себя стала самой настоящей звездой Интернета.

Популярность женщине принесла маска жирафа. Именно в ней беременная Эрин Дитрих из Южной Каролины провела последние часы перед родами, транслируя ожидание в прямом эфире одной из социальных сетей.
 
 
 
Дело в том, что в зоопарке в Харперсвилле (штат Нью-Йорк) превратили в своего рода реалити-шоу четвертую беременность жирафихи Эйприл. В загоне животного установили веб-камеру, создали специальный канал «Эйприл» на YouTube - и транслировали будни жирафихи в ожидании потомства.
 
Десятки миллионов людей присоединились к ожиданию, и среди них была Эрин Дитрих. Которая тоже была беременна - и тоже ждала четвертого малыша. Ночи напролет женщина следила за Эйприл и ждала, когда же снова станет мамой звезда Сети.
 
 
В конце концов Эрин сделала вывод, что у них с жирафихой много общего - и решила рожать в маске жирафа. За считанные часы ее прямая трансляция стала невероятно популярной, собрав десятки тысяч зрителей. А уже через пару недель число просмотров перевалило за 32 миллиона.
 
Я и подумать не могла, что людям так понравится! Все мои друзья смеялись из-за моей одержимости Эйприл, поэтому мы просто подумали: «Эй, почему бы не заказать маску жирафа», - призналась многодетная мама.
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