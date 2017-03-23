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Рита Дакота удивила поклонников неудачными архивными снимками

22.03.17 22:55
Рита Дакота удивила поклонников неудачными архивными снимками

Певица показала, какой была ее фигура несколько лет назад.

«Я очень боялась выкладывать эту фотографию, признаюсь. Думаю, каждая девочка боится выкладывать свои жирные фотки, ровно как и прыщавые, «немытоволосые» и прочие дискредитирующие ее «идеальность», — поделилась 27-летняя Дакота. — Но мне больше не страшно ничего!
 
Единственное, чего мне хочется, это попытаться донести до каждой своей подписчицы, 99% из которых не любят себя и своё тело, что быть лучшей версией себя очень просто, если начинать с головы. Именно, с глубинных проработок, с самой настоящей теории. Попытаться донести до них, что никакие воркауты не работают, ровно как и диеты, сушки, спортзалы и ПП!»
 
 
Дакота уверена, что работа над собой начинается не в салонах красоты, а с осознания проблем в своей голове. Певица призналась, что снимки «до» были сделаны уже когда она активно занималась спортом и истязала себя бесконечными диетами.
 
 
«На фото «до» я убивалась в зале и сидела на всех возможных диетах подряд (это, кстати, через год/два после Фабрики Звёзд), на фото «после» я не хожу в зал и не сижу на диетах. Вот такая ирония судьбы, да?» — рассказала Рита.
 
 
«Ничего себе разница!», «Ужас... Я бы не рискнула показать свои «жирные» фотки! Рита молодец», «Какая умница, что добилась такого результата! Браво!» — пишут подписчики Дакоты.
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