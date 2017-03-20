Блогосфера: Вера Брежнева сделала пластику груди?

Всего за несколько часов фото с откровенным декольте в микроблоге певицы собрало выше 90 000 просмотров.

Певица сама выложила в Сеть провокационное фото, на котором она предстала в блестящем платье с глубоким декольте. При этом она предложила всем уделить внимание ее прическе.

«Позвони мне, позвони. Смотреть на причёску!», — подписала Брежнева снимок, который опубликовала в своем Instagram.

В итоге большинство поклонников разразились не слишком приятными эпитетами в адрес певицы, обвинив 35-летнюю Брежневу в распущенности.

«Взрослая женщина, а в таком ходит. Вообще стыда нет», «как-то сиськи вульгарно и не статусно для Веры, получилось дёшево», «Верочка, неприлично такое декольте публичной леди», «хватит, Вера… уже все видели… тошнит», «в каком же возрасте наступит у неё скромность?!!!» — критикуют Веру Брежневу интернет-пользователи.

Многие высказали уверенность, что Брежнева сделала пластическую операцию, подтянув свою грудь: «По ходу Вера начала надувать шарики», «Я думала у Веры своя грудь», «Какая же красивая» силиконовая грудь!"