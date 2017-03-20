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Блогосфера: Вера Брежнева сделала пластику груди?

20.03.17 00:13
Блогосфера: Вера Брежнева сделала пластику груди?

Всего за несколько часов фото с откровенным декольте в микроблоге певицы собрало выше 90 000 просмотров.

Певица сама выложила в Сеть провокационное фото, на котором она предстала в блестящем платье с глубоким декольте. При этом она предложила всем  уделить внимание ее прическе.
 
 
«Позвони мне, позвони. Смотреть на причёску!», — подписала Брежнева снимок, который опубликовала в своем Instagram.
 
В итоге большинство поклонников разразились не слишком приятными эпитетами в адрес певицы, обвинив 35-летнюю Брежневу в распущенности.
 
«Взрослая женщина, а в таком ходит. Вообще стыда нет», «как-то сиськи вульгарно и не статусно для Веры, получилось дёшево», «Верочка, неприлично такое декольте публичной леди», «хватит, Вера… уже все видели… тошнит», «в каком же возрасте наступит у неё скромность?!!!» — критикуют Веру Брежневу интернет-пользователи.
 
Многие высказали уверенность, что Брежнева сделала пластическую операцию, подтянув свою грудь: «По ходу Вера начала надувать шарики», «Я думала у Веры своя грудь», «Какая же красивая» силиконовая грудь!"
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