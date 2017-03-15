Комик сравнил Кировскую область с «депрессивным половым органом»

Резидент шоу «Stand Up”, которое транслируется на телеканале ТНТ, упомянул в своем выступлении Кировскую область в шуточном ключе.

12 марта в одной из популярных соцсетей появилось видео, где Кировскую область сравнили с половым органом. Необычное сравнение сделал комик Стас Старовойтов в рамках программы «Stand up».

В своём монологе юморист сравнил мужские и женские гениталии со своеобразной валютой. Однако если женские половые органы он назвал «бездонной нефтяной скважиной», то мужские получили звание «дотационного региона».

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— Секс это уже давно раздел экономики. Гениталии это уже давным-давно валюта. Причем совершенно неравнозначная. Грубо говоря, женщина при помощи этой (показывает вниз) офшорной зоны может получить абсолютно все... У женщины здесь бездонная нефтяная скважина... У мужиков здесь дотационный регион, здесь просто вечная депрессия, здесь Кировская область - ничего нет... - сказал Стас Старовойтов.