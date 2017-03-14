Мать Роберта Келли объяснила ситуацию с детьми, "ворвавшимися в прямой эфир"

Мать профессора Роберта Келли объяснила курьез с детьми в эфире телеканала BBC.

72-летняя Эллен Келли полагает, что возможно она могла стать причиной недоразумения, который произошел в прямом эфире. Об этом пишет интернет-издание Tengrinews.kz

Женщина рассказала, что они частенько общаются с сыном, его женой и детьми по скайпу. Семья Роберта Келли в настоящее время живет в Пусане (Южная Корея), тогда как его мать проживает в городе Кливленд, штат Огайо.

"Обычно Роберт общается с нами по видеосвязи из своего домашнего офиса, там же он давал свое интервью. Наверняка, дети, услышав голоса из компьютера, подумали, что отец общается с нами", — поделилась Эллен Келли.

Ее этот случай с внуками тоже порядком повеселил, женщина отметила, что курьез получился "уморительным".



Напомним, забавный случай в эфире телеканала ВВС произошел 10 марта. Доцент Пусанского национального университета Роберт Келли комментировал в прямом эфире BBC об импичменте президента Южной Кореи Пак Кын Хе, когда в кадре появились неожиданные гости.

Данный случай вызвал умиление у пользователей социальных сетей. В Facebook на странице профессора Келли они оставляют восторженные комментарии.

"Эта семья нечаянно влюбила в себя весь мир. В течение нескольких минут все мы забыли о наших разногласиях. Мы все только смеялись, чувствовали любовь этой семьи и наслаждался моментом. Это было абсолютно бесценно!", - написал один из них.

"Ваши дети удивительные! Это было так смешно, я не перестаю плакать! К сожалению , я до сих пор понятия не имею что вы говорили о Южной Корее", - восторгается пользователь Рене Барроу.

"Вы должны быть прекрасный папа, видя, как ваши дети чувствовали себя так беззаботно, чтобы прийти и потусоваться с вами :) У вас удивительная супруга!", - написала отзыв Za Neski.