Египтянка за три недели похудела на центнер

Самая тяжелая в мире женщина сбросила 100 килограммов благодаря методике, предложенной индийскими врачами.

Египтянка Эман Ахмед Аб Эль Ати является самой тяжелой женщиной в мире. В 11 лет вес девочки достиг 500 килограммов.

Из-за болезни Эман утратила способность передвигаться и с тех пор не покидала своего дома в Александрии. Со временем девушке стало тяжело вставать с кровати.

Для того чтобы доставить пациентку к врачам, спасателям пришлось эвакуировать ее из дома, разрушив одну из стен в комнате.

В клинике под наблюдением индийских специалистов она за три недели сбросила 100 килограммов.

Подобных результатов удалось добиться с помощью жидкой диеты, богатой белками и пищевыми волокнами.

Следующий этапом похудения — операция. Врачи планируют прооперировать 36-летнюю пациентку после получения результатов генетического анализа.

Медики уверены, что за шесть месяцев Эман похудеет еще на 200 килограммов. Известно, что у этой женщины редкое заболевание: из-за дисфункции желез ее организм накапливает слишком много жидкости.