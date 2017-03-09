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Египтянка за три недели похудела на центнер

08.03.17 23:37
Египтянка за три недели похудела на центнер

Самая тяжелая в мире женщина сбросила 100 килограммов благодаря методике, предложенной индийскими врачами.

Египтянка Эман Ахмед Аб Эль Ати является самой тяжелой женщиной в мире. В 11 лет вес девочки достиг 500 килограммов.
 
 
Из-за болезни Эман утратила способность передвигаться и с тех пор не покидала своего дома в Александрии. Со временем девушке стало тяжело вставать с кровати.
 
 
Для того чтобы доставить пациентку к врачам, спасателям пришлось эвакуировать ее из дома, разрушив одну из стен в комнате.
 
 
В клинике под наблюдением индийских специалистов она за три недели сбросила 100 килограммов.
 
 
Подобных результатов удалось добиться с помощью жидкой диеты, богатой белками и пищевыми волокнами.
 
 
Следующий этапом похудения — операция. Врачи планируют прооперировать 36-летнюю пациентку после получения результатов генетического анализа.
 
 
Медики уверены, что за шесть месяцев Эман похудеет еще на 200 килограммов. Известно, что у этой  женщины редкое заболевание: из-за дисфункции желез ее организм накапливает слишком много жидкости. 
 
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