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Питбультерьер стал звездой Сети из-за необычной морды

06.03.17 22:06
Питбультерьер стал звездой Сети из-за необычной морды

Пес по кличке Пикассо прославился в интернете благодаря своей необычной внешности.

Питбультерьер Пикассо и его брат Пабло были рождены в доме заводчика из Калифорнии. Хозяин не смог найти для животных покупателей и сдал их в местный питомник, где их должны были усыпить. Там их нашла директор орегонского центра помощи собакам по имени Luvable Dog Лисл Вилхардт.
 
 
"Я спросила хозяина питомника, нет ли у них собак с какими-то особенностями. Мне казалось, что мы должны взять нескольких таких животных. Она сказала: "Да, есть пес с деформированной мордой". Я просто влюбилась в него, когда увидела фотографию", - рассказала женщина.
 
 
После того, как Вилхардт забрала Пабло и Пикассо к себе и начала выкладывать их фото в соцсети, множество людей выразили желание стать хозяевами этих собак. Животных отдадут в добрые руки сразу после операции по удалению торчащего резца Пикассо. Других проблем со здоровьем у пса нет, сообщает "Российская газета".
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