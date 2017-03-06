Питбультерьер стал звездой Сети из-за необычной морды

Пес по кличке Пикассо прославился в интернете благодаря своей необычной внешности.

Питбультерьер Пикассо и его брат Пабло были рождены в доме заводчика из Калифорнии. Хозяин не смог найти для животных покупателей и сдал их в местный питомник, где их должны были усыпить. Там их нашла директор орегонского центра помощи собакам по имени Luvable Dog Лисл Вилхардт.

"Я спросила хозяина питомника, нет ли у них собак с какими-то особенностями. Мне казалось, что мы должны взять нескольких таких животных. Она сказала: "Да, есть пес с деформированной мордой". Я просто влюбилась в него, когда увидела фотографию", - рассказала женщина.