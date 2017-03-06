Жертва пластики породемонстрировала "блуждающие" ягодицы

С детства Элина мечтала о подиуме и карьере на телевидении, но сейчас уверена, что пластическая операция стала ее самой большой ошибкой.

В Ростове-на-Дону известная модель стала жертвой пластической хирургии. Недавно она устроила в клинике настоящий скандал: девушка обвинила хирурга в том, что он разрушил ей личную жизнь и надежды на блестящую карьеру на телевидении.

"Я вам не силиконовая на всю голову", - заявила девушка хирургу.

Она несколько раз увеличивала губы, изменила нос и грудь,однако из-за слишком больших имплантов у Элины развился сколиоз. С имплантами для ягодиц тоже возникли проблемы.

"Импланты мне достали из Москвы. Взяли с выставки самый большой размер, но даже этот размер оказался маловат для формы и объема моих ягодиц", - отметила Ромасенко.

По словам девушки, операция прошла плохо - два месяца она не вставала с постели. По словам Элины, жених не оценил и сбежал от Элины, как только увидел "силиконовый" сюрприз.

"Когда у нас было свидание и дело дошло до сюрприза, у него просто упал... И моя самооценка опустилась вместе с ним", - сказала огорченная девушка.

Хирург, из-за которого девушка лишилась счастья, не берет на себя ответственность за неудачные операции. Более того, он даже обозвал девушку "двухметровой кобылой".

А самое неприятное, что в клинике пациентке не выдали никаких документов. По документам операции вообще не было.