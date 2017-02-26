Составлен топ-6 необычных поводов для обращения к пластическому хирургу

«Лента.ру» выяснила, зачем люди делают необычные пластические операции.

Первое место в рейтинге занимает лазерное омоложение пупка. В минувшую субботу эту процедуру сделала Ким Кардашьян. «Если у вас рождались дети, то знаете, что потом происходит с пупком и насколько он меняется, — объяснила телезвезда в Snapchat. — Тогда вы прекрасно понимаете, почему так нужен доктор, который подтянет пупок, чтобы он снова выглядел нормально».

На втором месте - инъекции ботокса, делающие лицо "непроицаемым". Нью-йоркский пластический хирург Джей Берди специализируется на инъекциях ботокса. В косметологии этот препарат используют для разглаживания морщин, но у него есть неприятный побочный эффект: он обездвиживает лицевые мышцы и затрудняет мимику. В большинстве случаев это минус, и есть только одно исключение — покер.

«Очень немногие способны сохранить полную невозмутимость во время игры», — объясняет Берди. Он предлагает игрокам в покер инъекции, которые сделают их лица по-настоящему непроницаемыми. Стоимость трехмесячного курса составляет от 600 долларов. По сравнению с возможными выигрышами это не так уж много.

На третьей строчке рейтинга - изменение формы линий судьбы на ладонях. Клиенты мужского пола, как правило, просят нарисовать на ладони новые линии судьбы и финансов. Японки чаще интересуются линиями любви и успешного брака.

Процедура занимает около 15 минут и довольно неприятна. «Если вы попытаетесь провести новую линию на ладони при помощи лазера, ясного следа не останется», — объясняет хирург Такааки Мацуока, который провел несколько десятков подобных операций. Обычный скальпель тоже не годится: когда надрез заживет, отметина исчезнет. Единственный действенный вариант — электрический скальпель, который прожигает кожу раскаленным электродом.

На четвертом месте - новый метод омоложения голосовых связок. Профессор Роберт Саталофф из Дрексельского университета придумал этот метод для того, чтобы вернуть голос людям, которые лишились его после операции на щитовидной железе или из-за осложнений после простуды. Но его оценили стареющие бизнесмены, священники, адвокаты и политики, желающие, чтобы их голос звучал сильнее, увереннее и моложе.

Возрастные изменения голоса связаны с тем, что располагающиеся в гортани голосовые складки становятся тоньше. В 2004 году Саталофф предложил впрыскивать в них жир, позаимствованный из брюшной полости пациента. В результате складки становятся толще, а голос пациента — громче, сильнее и ниже.

На пятом месте - коррекция разреза глаз. Только в 2014 году изменить форму век решили почти полтора миллиона жителей Кореи. Процедура стоит от одной до четырех тысяч долларов, не особенно сложна и может делаться под местным наркозом. Неудивительно, что она стала одним из популярных подарков корейским девушкам на окончание школы.

Шестую строчку рейтинга занимает пересадка бороды. Дело в том, что на Ближнем Востоке, например, усы и борода считаются символом мужественности. «Густые волосы — это статусный символ, признак силы и плодовитости», — объясняет турецкий пластический хирург Али Мездеги.

Трансплантация усов и бороды вошла в моду в 2011 году. Суть операции проста: специалист извлекает волосяные луковицы из донорской зоны (она, как правило, располагается под затылком) и переносит их на губы и подбородок пациента. Если они приживутся, отличить выросшую бороду от настоящей будет почти невозможно.