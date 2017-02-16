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Скульптор создал фигуру Ждуна из навоза

16.02.17 00:37
Скульптор создал фигуру Ждуна из навоза

Скульптор из Якутии Михаил Боппосов сделал реплику интернет-звезды.

Заказ на фигуру поступил в Якутию от журналистов московского издания, в описании которого отчётливо угадывается Life.
 
 
Якутский скульптор Михаил Боппосов специализируется в работах из навоза. Впервые о нём заговорили в начале 2017 года, когда мужчина сделал фигуру петуха. Фотографии его последней работы, Ждуна, появились в сети 15 февраля, причём первыми репортаж с видео опубликовало издание Life.
 
 
В комментарии местному изданию Боппосов рассказал, что это первый заказ, за который ему заплатят.
 
 
По словам заместителя главного редактора Life.Ru Никиты Могутина, заказ скульптуры из навоза был своеобразным художественным заявлением.
 
"Мы преследовали две цели. С одной стороны — поддержать талантливого скульптора, который живет не в очень хороших условиях и нуждается в деньгах. С другой стороны — нам хотелось показать все стадии существования интернет-мемов. Ждун — мем, которого уже слишком много, от него тошнит. Это мы и стремились продемонстрировать..." - сказал Могутин.
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