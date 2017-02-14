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Папарацци засняли Водянову со старшим сыном в "затрапезной" кофточке

13.02.17 23:04
Папарацци засняли Водянову со старшим сыном в "затрапезной" кофточке

Фото Натальи со старшим сыном и ее улётная голубая кофточка вызвали шквал комментариев и «лайков» в соцсетях.

Топ-модель взорвала интернет фотографией со своим 15-летним сыном Лукасом, которого она родила в браке с британским аристократом Джастином Портманом. Водянова опубликовала фото и поинтересовалась, нравится ли им, как она выглядит.
 
 
«Красивый юноша с подружкой. Наталья, вы прекрасно выглядите. Это, наверно, благодаря вашей внутренней энергии», —  пишет theguzina. «Так удивительно - Наташа не меняется совсем, а ребёнок из малыша превращается в мужчину», —  отмечает annaznamenskaya.
 
Многие читатели похвалили и оригинальный наряд модели - кофточку странного фасона с прорезями на рукавах и надписью русскими буквами «волк оф шейм». Сотни подписчиц заинтересовались, где можно приобрести это чудо. Некоторые читатели признались, что такой красавице, как Наташа, пойдет даже мешок из-под картошки. А кое-кто назвал ее кофточку "затрапезной".
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