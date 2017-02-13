Составлен ТОП-10 звезд, уменьшивших грудь

Уменьшила свою большую грудь не только звезда «Спасателей Малибу». На этот шаг решились и другие знаменитости. Зачем они это сделали?

Алена Водонаева долго искала пластического хирурга, чтобы попрощаться с бюстом пятого размера, сменив его на более скромные формы. Изданию «СтарХит» теледива как-то призналась, что уменьшить грудь — ее давнее желание. Об этом пишет интернет-издание Weburg.net

«Сложно объяснить, но это сильное и осознанное желание. А после родов оно укрепилось. Понимаете, у меня уже в 16 лет был такой большой размер… Полжизни слышу вопрос: «Своя?», — сказала Алена. Более того, девушка пожаловалась на частые боли в спине из-за большого бюста, на сложности при выборе одежды.

Ариэль Уинтер - звезда сериала «Американская семейка» - в одном из интервью призналась, что ее рост — всего 154 см, но при этом ее грудь была огромного размера уже в подростковом возрасте. И это всегда ее смущало и расстраивало. Уинтер постоянно сутулилась, что привело к болям в спине и шее. В итоге актриса решилась на пластическую операцию.

Дрю Берримор говорит, что уменьшила грудь, чтобы стать счастливее. По ее словам, раньше мужчины смотрели только на ее грудь, не замечая всего остального. Кроме того, Берримор пришлось прибегнуть к операции, чтобы сбросить лишний вес и выглядеть более подтянутой.

Юная звезда «Семейки Аддамс» Кристина Ричи уменьшила свою грудь еще пять лет назад. После операции актриса даже снялась для одного из мужских журналов обнаженной по пояс, чтобы показать всем результат. Актриса уменьшила свою грудь на два размера — с четвертого до второго.

Дженнифер Коннелли - звезда фильмов «Реквием по мечте» и «Игры разума» - не комментировала изменения своей груди, поэтому такая метаморфоза могла стать лишь следствием простого похудения.

Жена Оззи Осборна Шерон вообще большая любительница пластических операций. Поэтому и свой бюст она несколько раз увеличивала и уменьшала. Но в итоге решила отказаться от имплантов из-за болей в спине. Осборн прокомментировала это следующим образом: «В последнее время мои соски смотрели на юг, а я хотела, чтобы они указывали на север. И я позвонила своему другу, хирургу…»

Российская певица, бывшая жена футболиста Евгения Алдонина и бывшая подруга хоккеиста Александра Фролова Юлия Началова тоже уменьшала свою грудь. На операцию девушка решилась после рождения дочери и изменения фигуры.

Виктория Бекхэм тоже ложилась под нож пластического хирурга, чтобы уменьшить свою грудь. А причиной тому стала предыдущая операция — по увеличению бюста с первого до четвертого размера. В одном из интервью сама миссис Бекхэм призналась, что «задорно торчащие из декольте силиконовые «мячики» портят ее имидж.

Николь Кидман не только меняла форму носа, делала коррекцию век и регулярно прибегала к помощи ботокса. В возрасте 47 лет Кидман сделала пластическую операцию по увеличению груди. По словам ее друзей, актрисе нравились ее новые формы, она стала чаще носить открытые платья и топы. Однако через пару лет Николь испугалась токсичности имплантов и поспешила от них избавиться.

Американская актриса, режиссер и сценарист Солейл Мун Фрай тоже с помощью пластической хирургии уменьшала грудь. Когда актрисе было всего 16 лет, врачи посоветовали Солейл уменьшить грудь на два размера из-за сильных болей в спине и развивающегося сколиоза. Позже девушка признавалась, что операция принесла ей облегчение и она начала чувствовать себя свободной.