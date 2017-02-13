СМИ: Елена Летучая беременна!

Опубликовав снимок в своём микроблоге, телеведущая хотела рассказать подписчикам о благотворительной акции, но поклонники обратили внимание совсем на другое.

Елена Летучая разместила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию с благотворительного вечера Notta & Belle («Роза в колбе»). И подписала снимок так: «Присоединяюсь к благотворительной акции Notta & Belle в поддержку фонда «Подари жизнь».

Некоторые из подписчиков в комментариях неожиданно стали вспоминать, что "главный ревизор страны" в последнее время всё чаще надевает свободные наряды. Большая часть комментаторов уверена, что 38-летняя Летучая беременна.

Всего за несколько минут после публикации пост собрал более восьми тысяч отметок «Мне нравится», а количество комментариев превысило сотню. «Беременна ?», «Похоже, что она беременна», «Как из мультфильма «Красавица и чудовище», «Красотка! Вам идет беременность», - пишут поклонники.

От ведущей передачи «Ревизорро» пока официальных комментариев не поступало. Отметим, что на Елену Летучею в Instagram подписано более миллиона человек.