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Проигравший 2 500 000 долларов стал звездой Интернета

10.02.17 00:07
Проигравший 2 500 000 долларов стал звездой Интернета

Канадец поделился своей историей на форуме Reddit.

У мужчины было около 2.5 миллионов канадских долларов, а это более 100 миллионов рублей. Такую сумму он получил от своего родного дяди, с которым практически не общался, и даже не подозревал о его капиталах. Сначала наследнику везло на ставках на курс акций Apple, но когда он поставил на стоимость нефти,  то потерял 500 тысяч долларов. 
 
Затем более 300 тысяч канадских долларов он поставил на то, что акции компании Apple упадут после публикации отчёта 31 января. Поскольку всё произошло с точностью наоборот, канадец потерял эти средства.
 
После этого удача к нему не поворачивалась. Ещё 100 тысяч долларов были потеряны из-за ставок на «брекзит», а 50 тысяч долларов были поставлены на победу в выборах Штатов Клинтон.
 
К концу января мужчина задолжал банкам более 100 тысяч долларов, и когда вернул всю сумму, остался без гроша. История вызвала большой ажиотаж в интернете, -  многие смеются над бывшим миллионером,  некоторые - сочувствуют.
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