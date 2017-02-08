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Суд оштрафовал жителя Омска за оскорбление Кэти Перри

07.02.17 23:28
Суд оштрафовал жителя Омска за оскорбление Кэти Перри

Мировой суд Ленинского района Омска оштрафовал на три тысячи рублей местного жителя Михаила Матвиенко за оскорбление популярной американской певицы.

Иск был подан в электронном виде от гражданки США Кэтрин Элизабет Хадсон (это настоящее имя Кэти Перри) из Калифорнии. В документе певица жаловалась на оскорбление своей персоны в книге Матвиенко «Ноктюрн».
 
«В 2016 году из издательства Pearson TLC мне сообщили, что гражданин РФ Матвиенко предлагает для издательства книгу, в которой незаконным и порочным образом используется мое сценическое имя», — приводит «РГ» отрывок из обращения.
 
«Певица Кэти Перри была убита за то, что занималась проституцией, причем занималась проституцией она с самого детства. Вначале данная падшая женщина прославилась тем, что публично занималась проституцией с бездомными, а потом, решив стать певицей, взяла псевдоним Кэти Перри, но заниматься проституцией не прекратила», – говорится в книге.
 
По данным журналистов, сначала представители звезды обратились к омичу с просьбой самостоятельно убрать из печатного издания упоминания о Кэти Перри, но тот отказался.
 
Ранее Михаил Матвиенко прославился фейковой тяжбой с Бритни Спирс. Та якобы жаловалась на любительский фильм жителя Омска. Однако позже выяснилось, что Матвиенко подал в суд сам на себя от имени певицы.
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