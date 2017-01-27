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Съемочная группа довела до отчаяния обезьян, подбросив им копию детеныша

27.01.17 00:34
Съемочная группа довела до отчаяния обезьян, подбросив им копию детеныша

Британская вещательная компания BBC, на счету которой сотни документальных фильмов про животных, решила провести небольшой эксперимент.

Киношники подбросили в вольер с обезьянками-лангурами "детеныша"-робота, которого стая практически сразу приняла за своего.
 
 
Робот-детеныш не умеет двигаться так же быстро, как лангуры, однако прекрасно передает эмоции с помощью мимики и может издавать звуки.
 
На видео показано, как одна из обезьянок принимает псевдо-детеныша в свою семью, берет на руки, а затем забирается вместе с ним на дерево, чтобы подучить малыша правильно карабкаться.
 
 
Однако робот, сделанный документалистами, с такой сложной задачей справиться не смог: он упал, система отключилась. Обезьяны подумали, что детеныш умер. В ролике видно, насколько сильно животные переживают смерть.
 
 
Обезьяны в течение долгого времени подходили к детенышу, обнюхивали его, облизывали, гладили, а обезьянка, ставшая его матерью, переживала утрату тяжелее всех.
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