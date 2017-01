Видеоролик с двумя морскими свинками, одна из которых меланхолично глядит в камеру, собрал более 50 000 просмотров менее чем за сутки.

Видео под названием «Когда утром понедельника ты пытаешься понять, в какой момент твоя жизнь повернула не туда» («When it's Monday morning and you wonder where your life took the wrong turn») стремительно набирает популярность в интернете. Ролик вошел в двадцатку самых популярных новых видео на YouTube.

На записи запечатлена трапеза двух морских свинок. Пока один из грызунов активно питается, другой, похоже, задумался о смысле жизни. Не обращая внимания на еду, морская свинка грустно смотрит в камеру и растерянно качает головой.