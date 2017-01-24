 
TOP 10

1 Китай разместил межконтинентальные ракеты у границы с РФ - СМИ

2 Эротические ФОТО российских звезд возмутили администрацию отеля в Дубае

3 «Ла-Ла Ленд» сравнялся с «Титаником» по числу номинаций на «Оскар»

4 Грустная Мелания Трамп стала интернет-мемом

5 НЛО вызвал мощное извержение вулкана Калима в Мексике

6 "Народ не любите?": Соловьев раскритиковал Чубайса в эфире после конфликта в соцсетях

7 Россиянин взял сразу два "Порно-Оскара" на премии AVN Awards

8 Bloomberg: из-за санкций в России появился новый миллиардер (ФОТО)

9 Дочь Майкла Джексона рассказала свою версию гибели отца

10 Девочка из "Звонка" вылезла из телевизора, повергнув в ужас покупателей

Новости наших партнеров

Комик разжег войну в Twitter шуткой об инаугурации Трампа

24.01.17 23:11
Комик разжег войну в Twitter шуткой об инаугурации Трампа

Комик из Шотландии опубликовал в своем блоге в Twitter шутку, посвященную инаугурации нового президента США.

Брайан Лимми Лимонд опубликовал свой твит 19 января, и вызвал недовольство множества пользователей. 

 
"С нетерпением жду убийст... Инаугурации Трампа", - написал Лимонд.
 
 
Среди читателей комика оказалось довольно много американцев, которые осудили его действия и даже попытались пожаловаться в ФБР. 
 
 
"Чувак, ты, кажется, сошел с ума. Угрозы президенту США - это уголовное преступление", - написал один из них, упомянув в своем твите аккаунт @FBI.
 
 
"Вы выглядите так, будто приняли кучу наркотиков. Ваше будущее выглядит не очень хорошо", - осудил действия Лимонда один из подписчиков.
 
 
В продолжение дискуссии сам комик в грубой форме пригласил Трампа присоединиться к дискуссии. В ответ пользователи предложили экстрадировать Лимонда в США, чтобы затем посадить там в тюрьму.
 
 
На предложение засадить его за решетку Лимонд опубликовал фотографию конвоируемого заключенного, сопроводив ее вопросом: "Этот костюмчик меня не полнит?".
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга