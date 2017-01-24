Комик разжег войну в Twitter шуткой об инаугурации Трампа

Комик из Шотландии опубликовал в своем блоге в Twitter шутку, посвященную инаугурации нового президента США.

Брайан Лимми Лимонд опубликовал свой твит 19 января, и вызвал недовольство множества пользователей.

"С нетерпением жду убийст... Инаугурации Трампа", - написал Лимонд.

Среди читателей комика оказалось довольно много американцев, которые осудили его действия и даже попытались пожаловаться в ФБР.

"Чувак, ты, кажется, сошел с ума. Угрозы президенту США - это уголовное преступление", - написал один из них, упомянув в своем твите аккаунт @FBI.

"Вы выглядите так, будто приняли кучу наркотиков. Ваше будущее выглядит не очень хорошо", - осудил действия Лимонда один из подписчиков.

В продолжение дискуссии сам комик в грубой форме пригласил Трампа присоединиться к дискуссии. В ответ пользователи предложили экстрадировать Лимонда в США, чтобы затем посадить там в тюрьму.

На предложение засадить его за решетку Лимонд опубликовал фотографию конвоируемого заключенного, сопроводив ее вопросом: "Этот костюмчик меня не полнит?".