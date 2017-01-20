Заключенный новгородской колонии вел трансляцию в сети Periscope

Осужденный одной из колоний Новгородской области устроил онлайн-трансляцию из исправительного учреждения.

21-летний Михаил вел прямую трансляцию в "Перископе" прямо из колонии, где отбывает наказание за грабёж. Заключенный на пару с сокамерником рассказывал о тюремной жизни, называя колонию «детским оздоровительным лагерем».

Кроме того, заключенные не упускают возможности попытаться устроить свою личную жизнь. Так, молодые люди передают привет девушкам и зовут к себе на свидание в тюрьму. "Конкурс надо будет провести, кастинг. Запускаем кастинг на лучшую девицу, которая приедет ко мне на свиданку. Она сможет почувствовать все прелести заключенного", – шутит в камеру Миша.

Как сообщает интернет-издание Новгород.ру , в данный момент устанавливается причастность тех, кто выложил ролик в интернет, к уголовно-исправительной системе.

Агентство напоминает, что в колониях использование мобильных телефонов запрещено. За их передачу или попытку передачи в колонию положен штраф.