 
TOP 10

1 CNN показал сюжет об убийстве Трампа во время инаугурации (ВИДЕО)

2 Исполнительница "Ламбады" Лоалва Браз сгорела заживо (ВИДЕО)

3 Анекдоты о чукчах и ФОТО НЛО: СМИ изучили рассекреченные архивы ЦРУ

4 В Мексике ученик школы на уроке расстрелял учительницу и трех одноклассников (ВИДЕО)

5 На этапе КМ в Антхольце по биатлону победила немка Дальмайер (ВИДЕО)

6 Стамбульский террорист рассказал о своей изначальной цели

7 Трамп прибыл в Вашингтон для предстоящей инаугурации (ВИДЕО)

8 «Можно заплатить и 100 тысяч, но Путина вы не увидите»: экс-мэр Воркуты о поборах за доступ на совещания с Путиным

9 Кузен Джорджа Майкла рассказал СМИ об истинных причинах смерти певца

10 СМИ: рубль рухнул на заявлениях Шувалова

Новости наших партнеров

Заключенный новгородской колонии вел трансляцию в сети Periscope

20.01.17 00:54
Заключенный новгородской колонии вел трансляцию в сети Periscope

Осужденный одной из колоний Новгородской области устроил онлайн-трансляцию из исправительного учреждения.

21-летний Михаил вел прямую трансляцию в "Перископе" прямо из колонии, где отбывает наказание за грабёж. Заключенный на пару с сокамерником рассказывал о тюремной жизни, называя колонию «детским оздоровительным лагерем».
 
Кроме того, заключенные не упускают возможности попытаться устроить свою личную жизнь. Так, молодые люди передают привет девушкам и зовут к себе на свидание в тюрьму. "Конкурс надо будет провести, кастинг. Запускаем кастинг на лучшую девицу, которая приедет ко мне на свиданку. Она сможет почувствовать все прелести заключенного", – шутит в камеру Миша.
 
Как сообщает интернет-издание Новгород.ру, в данный момент устанавливается причастность тех, кто выложил ролик в интернет, к уголовно-исправительной системе.
 
Агентство напоминает, что в колониях использование мобильных телефонов запрещено. За их передачу или попытку передачи в колонию положен штраф.
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга