46-летняя Наоми Кэмпбелл снялась топлесс

Суперзвезда модельного мира стала четвертой героиней рекламной кампании Givenchy Jeans, в которой ранее приняли участие Ирина Шейк, Кэндис Свейнпол и Жизель Бюндхен.

Все они в джинсах и топлес сидели на шеях молодых манекенщиков. Вот и 46-летней Наоми довелось позировать топлес на плечах у модели Джастина Леви, который в своем Instagram называет себя «молодой бог Зевс».

Грудь Наоми прикрывает полоса, стилизованная под джинсовую ткань.

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В одном из недавних интервью супермодель рассказала, как ей удается поддерживать великолепную форму: «Я слежу за собой, хорошо и правильно питаюсь. Я не употребляю сахар и пью много воды. Также, учитывая то, что я часто путешествую и ем так много разных продуктов и блюд, я считаю крайне важным регулярно пить свежевыжатые соки – как минимум два раза в неделю, чтобы очистить организм и очистить кровь, а также быстро восстановиться".

Наоми Кэмпбелл также признается в любви к йоге и пилатесу.