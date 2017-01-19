 
TOP 10

1 Корпоратив чиновников правительства РФ в Москве закончился дракой

2 «Стремился к конструктивным отношениям с Россией»: Обама провел последнюю пресс-конференцию (ВИДЕО)

3 Опубликовано письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска на Украину (ФОТО)

4 СМИ: глава "Роснефти" Сечин нарушил запрет Путина о "мигалках" (ФОТО)

5 Самолет ВВС США засняли в тренировочном бою с российским Су-27 (ФОТО)

6 Ученые показали ВИДЕО гигантской 40-километровой трещины в Антарктиде

7 ВИДЕО со "снежными людьми" в Йеллоустонском парке "взорвало" Сеть

8 ВИДЕОклип Майка Тайсона собрал за сутки свыше 600 000 просмотров

9 СМИ: 5-й сезон "Шерлока" под угрозой срыва из-за отношений Фримена и Камбербэтча (ВИДЕО)

10 Анджелина Джоли снова шокировала поклонников своей худобой (ФОТО)

Новости наших партнеров

46-летняя Наоми Кэмпбелл снялась топлесс

19.01.17 00:46
46-летняя Наоми Кэмпбелл снялась топлесс

Суперзвезда модельного мира стала четвертой героиней рекламной кампании Givenchy Jeans, в которой ранее приняли участие Ирина Шейк, Кэндис Свейнпол и Жизель Бюндхен.

Все они в джинсах и топлес сидели на шеях молодых манекенщиков. Вот и 46-летней Наоми довелось позировать топлес на плечах у модели Джастина Леви, который в своем Instagram называет себя «молодой бог Зевс».

Грудь Наоми прикрывает полоса, стилизованная под джинсовую ткань. 

ВИДЕО

В одном из недавних интервью супермодель рассказала, как ей удается поддерживать великолепную форму: «Я слежу за собой, хорошо и правильно питаюсь. Я не употребляю сахар и пью много воды. Также, учитывая то, что я часто путешествую и ем так много разных продуктов и блюд, я считаю крайне важным регулярно пить свежевыжатые соки – как минимум два раза в неделю, чтобы очистить организм и очистить кровь, а также быстро восстановиться".

Наоми Кэмпбелл также признается в любви к йоге и пилатесу.
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга