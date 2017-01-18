Сотрудницу департамента образования уволили за «троллинг» учеников

Американка Кэти Нэш была уволена из-за шуток над ошибками учеников в Twitter.

Нэш устроилась менеджером в департамент образования в ноябре 2016 года и успела проработать меньше трех месяцев. Руководство обратило внимание на многочисленные шутки в адрес учеников в социальных сетях.

Так, женщина "осадила" учащегося, написавшего в Twitter о том, как он хотел бы отмены занятий в школе. Ребенок сделал ошибку в слове "завтра" ("tammarow" вместо "tomorrow"). Нэш с аккаунта департамента образования ответила, что парню просто необходимо регулярно посещать учебное заведение, иначе он так и не научится правильно писать это слово.

Комментируя свое увольнение, Кэти отметила, что просто пыталась наладить контакт с учащимися. Женщина написала в своем личном аккаунте в соцсети: "Система департамента образования просто отличная, в ней работают отличные учителя и учатся замечательные дети". Многие пользователи Сети выступают за то, чтобы Нэш вернули на работу.