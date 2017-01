2-летняя звезда Instagram выйдет на подиум Недели моды в Нью-Йорке Двухлетняя жительница Сиднея, известная подписчикам как Милли-Бэль Даймонд, примет участие в показе марки детской одежды Little Miss Aoki. За обновлениями аккаунта Милли-Бэль следят 136 тысяч пользователей. Мать девочки публикует в микроблоге ее снимки в модной одежде, дополненной аксессуарами брендов класса люкс. Little Miss Aoki — новая демократичная линия одежды от детского luxury-бренда Mischka Aoki. Цены на вещи Little Miss Aoki варьируются от 380 до 450 долларов. Неделя моды в Нью-Йорке пройдет с 9 по 16 февраля. Твитнуть Новости наших партнеров