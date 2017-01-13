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Похудевшая в два раза датчанка стала моделью

12.01.17 23:56
Похудевшая в два раза датчанка стала моделью

21-летняя толстушка сбросила 60 килограммов, начав есть чайной ложкой.

Матильда Бромберг, по ее словам, с детства была была полной и неуклюжей. Она с  детства охотно налегала на сладкое, мучное и фаст-фуд. Ее среднесуточный рацион составлял 3500 калорий.
 
 
В результате уже к 16 годам Матильда весила 126 килограммов. Об этом пишет Сosmo.ru.
 
 
Полнота мешала Матильде полноценно жить, но желание сбросить вес у нее появилось, когда, катаясь на американских горках, она чуть ли не выпала из кресла. Так, лишние килограммы чуть не стоили ей жизни.
 
 
После этого Матильда села на строгую диету. Она полностью отказалась от вредных продуктов. Но главным трюком, с помощью которого девушка научилась обманывать свой мозг, было медленное питание с помощью чайной ложки. Так Матильда научилась растягивать каждый прием пищи и чувствовать себя сытой.
 
 
 
В итоге за 4 года Матильда похудела вдвое. Сегодня ее вес составляет 66 кило.
 
 
В Instagram, который ведет девушка, она выкладывает фотографии из прошлого и сравнивает их с фотографиями настоящего. Результат действительно поражает! 
 
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