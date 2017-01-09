Составлен топ-5 самых странных женщин планеты

Они выглядят не как все и их истории удивительны.
В родном Хьюстоне Аянна Уильямс
– настоящая достопримечательность: совершенно незнакомые люди останавливают ее на улице и просят сфотографироваться с ними. А недавно про американку узнал и весь мир, ведь у нее – одни из самых длинных ногтей на планете. Об этом пишет "Комсомольская правда"
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Аянна растила их 20 лет, за это время ее ногти выросли до 63 сантиметров. Недавно Аянна решила отращивать ногти еще и на ногах.
Алейра Авендано - модель из Венесуэлы твердо уверена, что ее тело – самое красивое на планете. Еще бы, ведь ради такой фигуры она столько раз ложилась под нож хирурга! Уже семь лет жительница Каракаса Алейра Авендано – обладательница бюста пятого размера, выдающихся ягодиц и тонкой талии окружностью всего 50 сантиметров.
Известно, что 26-летняя красотка не может обходиться без корсета, который после удаления ребер защищает ее внутренние органы. Девушка снимает его лишь на время, когда идет в душ или позирует фотографам.
Мирамар Киноа из Калифорнии родилась со страшной опухолью на лице – кистозной мигромой. Чтобы выжить, она перенесла несколько десятков операций, однако по-прежнему из-за болезни не может разговаривать и есть твердую пищу. Много лет подряд Мирамар ходила по улицам, пряча свое лицо от окружающих. А потом неожиданно для всех стала визажистом и посвятила свою жизнь индустрии красоты.
Два года назад она завела свой канал на Youtube и стала бьюти-блогером. Сегодня у нее почти 120 тысяч подписчиков.
Бедра Микель Руффинелли официально занесены в Книгу рекордов Гинесса как самые большие в мире. 43-летняя жительница Лос-Анджелеса работает психологом и подрабатывает моделью категории «plus-size». Окружность ее прелестей составляет 245 см.
Жительница Венесуэлы Геркари Бланко виртуозно владеет языком – настолько, что легко достает им до носа, бровей, локтя и даже уха. На Инстаграм 21-летней девушки подписаны уже несколько тысяч поклонников со всей планеты.