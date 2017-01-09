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Составлен топ-5 самых странных женщин планеты

08.01.17 22:56
Составлен топ-5 самых странных женщин планеты

Они выглядят не как все и их истории удивительны.

В родном Хьюстоне Аянна Уильямс – настоящая достопримечательность: совершенно незнакомые люди останавливают ее на улице и просят сфотографироваться с ними. А недавно про американку узнал и весь мир, ведь у нее – одни из самых длинных ногтей на планете. Об этом пишет "Комсомольская правда".
 
 
Аянна растила их 20 лет, за это время ее ногти выросли до 63 сантиметров. Недавно Аянна решила отращивать ногти еще и на ногах.
 
 
Алейра Авендано - модель из Венесуэлы твердо уверена, что ее тело – самое красивое на планете. Еще бы, ведь ради такой фигуры она столько раз ложилась под нож хирурга! Уже семь лет жительница Каракаса Алейра Авендано – обладательница бюста пятого размера, выдающихся ягодиц и тонкой талии окружностью всего 50 сантиметров.
 
 
Известно, что 26-летняя красотка не может обходиться без корсета, который после удаления ребер защищает ее внутренние органы. Девушка снимает его лишь на время, когда идет в душ или позирует фотографам.
 
 
Мирамар Киноа из Калифорнии родилась со страшной опухолью на лице – кистозной мигромой. Чтобы выжить, она перенесла несколько десятков операций, однако по-прежнему из-за болезни не может разговаривать и есть твердую пищу. Много лет подряд Мирамар ходила по улицам, пряча свое лицо от окружающих. А потом неожиданно для всех стала визажистом и посвятила свою жизнь индустрии красоты.
 
 
Два года назад она завела свой канал на Youtube и стала бьюти-блогером. Сегодня у нее почти 120 тысяч подписчиков. 
 
 
Бедра Микель Руффинелли официально занесены в Книгу рекордов Гинесса как самые большие в мире. 43-летняя жительница Лос-Анджелеса работает психологом и подрабатывает моделью категории «plus-size». Окружность ее прелестей составляет 245 см.
 
 
Жительница Венесуэлы Геркари Бланко виртуозно владеет языком – настолько, что легко достает им до носа, бровей, локтя и даже уха. На Инстаграм 21-летней девушки подписаны уже несколько тысяч поклонников со всей планеты.
 
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