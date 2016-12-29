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41-летняя бодибилдерша стала интернет-звездой

29.12.16 00:29
41-летняя бодибилдерша стала интернет-звездой

Анастасия Моторина из Мурманска стала интернет-звездой благодаря откровенным фотографиям, которые она публикует на своей странице в социальной сети.

Уроженка поселка Туманный всегда мечтала о красивом спортивном теле и в 2004 году начала активные тренировки. Спустя несколько месяцев, по словам девушки, она начала меняться не только внешне, но и внутренне.  Об этом пишет интернет-издание "СеверПост".
 
 
«Раньше я не могла уснуть от болей в спине. Когда стала тренироваться, они ушли. Еще была у меня вегетативно-сосудистая дистония, врач посоветовала заниматься спортом и сейчас нет никаких проблем со здоровьем. Даже в полярную ночь, когда пропадает желание тренироваться — надо это делать, и еще обязательно высыпаться», - рассказывает Анастасия Моторина.
 
 
По словам Анастасии, ей нравится не только спорт, но и фотосессии, ведь так она подает пример всем девушкам, не важно, какого они возраста.
 
 
«Тело делается прежде всего для себя. Однако, бодифитнес подразумевает его демонстрацию. Какой смысл заниматься, чтобы потом ничего и никому не показывать? Это не порнография, каждый видит в меру своей испорченности.
 
 
У меня много друзей в России и за границей. Они ждут новые фотографии, пишут, что это их мотивирует, дарит радость и энергию. Многие зарубежные электронные журналы или группы в соцсетях публикуют мои фото», - говорит спортсменка.
 
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