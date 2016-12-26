Составлен топ-5 cамых популярных диет 2016 года

Можно ли похудеть на пицце, как жиры помогают избавиться от лишнего веса и почему следует с осторожностью исключать из рациона глютен? Интернет-издание Oren.ru собрало самые популярные диеты уходящего года.

Самой популярной эксперты признали кетогенную диету. Согласно кетодиете, около 75—90% суточной нормы калорий нужно получать из жиров, 6—20% калорий — из белков и только 2—5% калорий — из углеводов. Сторонники диеты уверены, что, продержавшись даже две недели на таком питании, можно сжечь лишний жир. Как это работает? При нехватке углеводов наш организм преобразует запасённый жир в энергию, которая необходима для функционирования тела.

Интересно, что кетогенная диета известна с 1920-х годов. Изначально врачи назначали её людям, страдающим эпилепсией, чтобы облегчить припадки. Сегодня адептами диеты выступают Деми Мур и Дженнифер Энистон. А Google запросу «кетодиета» присвоил категорию «сверхпопулярный» по итогам 2016 года.

Вторую строчку в рейтинге заняла «военная» диета, которая три дня в неделю позволяет питаться только низкокалорийными продуктами, причём маленькими порциями, а остальные четыре дня придерживаться своего привычного меню. Пример дневного низкокалорийного меню:

завтрак — половина грейпфрута (52 калории), тост (67 калорий), чай или кофе (без сахара, молока и сливок);

обед — тунец (89 калорий), тост (67 калорий), чай или кофе (без кофеина, сахара, молока и сливок);

ужин — около 100 граммов мяса (200 калорий), зелёная фасоль (34 калории), половина банана (53 калории) и маленькое яблоко (55 калорий).

Сидя на этой диете, за неделю можно потерять до пяти килограммов. Для закрепления результата рекомендуется регулярная физическая нагрузка.

«Аткинс-40» заняла третью строчку хит-парада. Это упрощённая версия низкоуглеводной диеты Аткинса. Следуя этой диете, можно есть почти всё — в том числе картофель и пасту. На этой диете можно похудеть на 1—2 килограмма в неделю. В чём же подвох? Ежедневно можно употреблять не больше 40 граммов углеводов, не считая пищевые волокна и альдитов (подсластители и сахарозаменители). Эта диета противопоказана людям с болезнями печени и почек, беременным женщинам и кормящим матерям.

На четертом месте - безглютеновая диета. Согласно статистике, примерно каждый пятый американец в этом году отказался от глютена. Исключив из рациона пищу, содержащую клейковину (глютен), вы действительно потеряете в весе, поскольку первым делом под запрет попадут калорийная выпечка, спагетти и пиво.

На пятом месте - пицца-диета. Основатель этой программы питания Мэтт МакКлеллан проверил диету на себе, убедился в её эффективности и теперь советует всем худеть на пицце. В течение месяца Мэтт питался только пиццей — по восемь кусков в день — и сбросил около 11 килограммов! И это не единственный бонус диеты: у МакКлеллана нормализовалось давление, опустился уровень холестерина — с 243 до 157 — и, разумеется, уменьшился индекс массы тела (ИМТ) — с 26,9 до 23,6.

В чём секрет таких изменений? Пицца-диета — это вариант монодиеты, с той лишь разницей, что в одном куске пиццы много разных продуктов и питательных элементов. Главное — не выходить за пределы своей суточной нормы калорий.