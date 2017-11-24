Самые дорогие спортсмены 2017 года Рейтинг 8.8 Теннисист Роджер Федерер – лидер бренд-списка, футболист Роналду только четвертый, а на седьмом месте — индийский крикетист Вират Кохли Теннисный супермен Роджер Федерер второй раз подряд стал лидером бренд-рейтинга Forbes. 36-летний швейцарец продолжает выигрывать (в сезоне-2017 – победы на Australian Open и Уимблдоне) и привлекать внимание спонсоров. Эксперты Forbes оценили бренд Федерера в $37,2 млн — настолько его маркетинговые доходы (то есть не зарплата, а бонусы и призовые) превышают аналогичный средний показатель десяти самых высокооплачиваемых теннисистов. Такой критерий оценки позволяет спринтеру Усэйну Болту, зарабатывающему на рекламе гораздо больше других легкоатлетов, опередить в рейтинге даже футболиста Криштиану Роналду. 1. Роджер Федерер, теннис

Стоимость бренда $37,2 млн

Динамика за год +3,3%

Федереру 36, половину сезона-2016 он вынужденно пропустил из-за травмы колена, но к 2017-му вернулся, выиграл 7 турниров (в том числе два «Шлема») и заканчивает год 2-й ракеткой мира. Спортивное долголетие и безупречную репутацию Роджера очень ценят спонсоры. Последняя (на данный момент) сделка — с компанией Barilla — рассчитана на срок более 5 лет и оценивается экспертами в $40 млн. 2. Леброн Джеймс, баскетбол

Стоимость бренда $33,4 млн

Динамика за год –1,8%

За год в представительное маркетинговое портфолио Леброна, куда входят Nike, Coca-Cola, Beats by Dre и Kia Motors, добавились партнерские соглашения с Intel и Verizon (американская телекоммуникационная компания). Однако стоимость бренда главной звезды НБА немного снизилась за счет увеличения сумм рекламных контрактов других баскетболистов. 3. Усэйн Болт, легкая атлетика

Стоимость бренда $27 млн

Динамика за год +8%

Болт мог красиво завершить карьеру после третьей подряд триумфальной Олимпиады — в Рио-2016, но предпочел перенести расставание со спортом на чемпионат мира 2017 в Лондоне. Там он впервые за много лет не выиграл, но решение об уходе менять не стал. Теперь Болт может уделять больше времени своим благотворительным и рекламным проектам. За год его спонсорский список пополнили Mumm (шампанское), XM (брокерская компания), Kinder, Advil (лекарственный препарат) и Sprint (американская телекоммуникационная компания). 4. Криштиану Роналду, футбол

Стоимость бренда $21,5 млн

Динамика за год +13,2%

К 32 годам Роналду собрал внушительную коллекцию футбольных трофеев (не хватает только титула чемпиона мира), стал отцом четверых детей и самым высокооплачиваемым спортсменом планеты. Осенью 2016-го «Реал» продлил с Криштиану контракт до 2021 год на новых условиях — теперь португалец зарабатывает в клубе больше $50 млн в год. Тогда же Nike анонсировал пожизненное соглашение с футболистом, которое эксперты оценивают в $1 млрд. 5. Фил Микельсон, гольф

Стоимость бренда $19,6 млн

Динамика за год –30%

Американец Фил Микельсон с 2013 года не побеждал на турнирах, а летом 2016-го оказался фигурантом дела об инсайдерской торговле акциями — такое имиджу не на пользу. Его маркетинговый доход не растет, а на фоне контрактов других, более успешных в последние годы гольфистов даже падает. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров