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Самые дорогие спортсмены 2017 года

23.11.2017 17:02
Рейтинг 8.8

Теннисист Роджер Федерер – лидер бренд-списка, футболист Роналду только четвертый, а на седьмом месте — индийский крикетист Вират Кохли Теннисный супермен Роджер Федерер второй раз подряд стал лидером бренд-рейтинга Forbes. 36-летний швейцарец продолжает выигрывать (в сезоне-2017 – победы на Australian Open и Уимблдоне) и привлекать внимание спонсоров. Эксперты Forbes оценили бренд Федерера в $37,2 млн — настолько его маркетинговые доходы (то есть не зарплата, а бонусы и призовые) превышают аналогичный средний показатель десяти самых высокооплачиваемых теннисистов. Такой критерий оценки позволяет спринтеру Усэйну Болту, зарабатывающему на рекламе гораздо больше других легкоатлетов, опередить в рейтинге даже футболиста Криштиану Роналду.

1. Роджер Федерер, теннис
Стоимость бренда $37,2 млн
Динамика за год +3,3%
Федереру 36, половину сезона-2016 он вынужденно пропустил из-за травмы колена, но к 2017-му вернулся, выиграл 7 турниров (в том числе два «Шлема») и заканчивает год 2-й ракеткой мира. Спортивное долголетие и безупречную репутацию Роджера очень ценят спонсоры. Последняя (на данный момент) сделка — с компанией Barilla — рассчитана на срок более 5 лет и оценивается экспертами в $40 млн.

1. Роджер Федерер, теннис Стоимость бренда $37,2 млн Динамика за год +3,3% Федереру 36, половину сезона-2016 он вынужденно пропустил из-за травмы колена, но к 2017-му вернулся, выиграл 7 турниров (в том числе два «Шлема») и заканчивает год 2-й ракеткой мира. Спортивное долголетие и безупречную репутацию Роджера очень ценят спонсоры. Последняя (на данный момент) сделка — с компанией Barilla — рассчитана на срок более 5 лет и оценивается экспертами в $40 млн.

2. Леброн Джеймс, баскетбол
Стоимость бренда $33,4 млн
Динамика за год –1,8%
За год в представительное маркетинговое портфолио Леброна, куда входят Nike, Coca-Cola, Beats by Dre и Kia Motors, добавились партнерские соглашения с Intel и Verizon (американская телекоммуникационная компания). Однако стоимость бренда главной звезды НБА немного снизилась за счет увеличения сумм рекламных контрактов других баскетболистов.

2. Леброн Джеймс, баскетбол Стоимость бренда $33,4 млн Динамика за год –1,8% За год в представительное маркетинговое портфолио Леброна, куда входят Nike, Coca-Cola, Beats by Dre и Kia Motors, добавились партнерские соглашения с Intel и Verizon (американская телекоммуникационная компания). Однако стоимость бренда главной звезды НБА немного снизилась за счет увеличения сумм рекламных контрактов других баскетболистов.

3. Усэйн Болт, легкая атлетика
Стоимость бренда $27 млн
Динамика за год +8%
Болт мог красиво завершить карьеру после третьей подряд триумфальной Олимпиады — в Рио-2016, но предпочел перенести расставание со спортом на чемпионат мира 2017 в Лондоне. Там он впервые за много лет не выиграл, но решение об уходе менять не стал. Теперь Болт может уделять больше времени своим благотворительным и рекламным проектам. За год его спонсорский список пополнили Mumm (шампанское), XM (брокерская компания), Kinder, Advil (лекарственный препарат) и Sprint (американская телекоммуникационная компания).

3. Усэйн Болт, легкая атлетика Стоимость бренда $27 млн Динамика за год +8% Болт мог красиво завершить карьеру после третьей подряд триумфальной Олимпиады — в Рио-2016, но предпочел перенести расставание со спортом на чемпионат мира 2017 в Лондоне. Там он впервые за много лет не выиграл, но решение об уходе менять не стал. Теперь Болт может уделять больше времени своим благотворительным и рекламным проектам. За год его спонсорский список пополнили Mumm (шампанское), XM (брокерская компания), Kinder, Advil (лекарственный препарат) и Sprint (американская телекоммуникационная компания).

4. Криштиану Роналду, футбол
Стоимость бренда $21,5 млн
Динамика за год +13,2%
К 32 годам Роналду собрал внушительную коллекцию футбольных трофеев (не хватает только титула чемпиона мира), стал отцом четверых детей и самым высокооплачиваемым спортсменом планеты. Осенью 2016-го «Реал» продлил с Криштиану контракт до 2021 год на новых условиях — теперь португалец зарабатывает в клубе больше $50 млн в год. Тогда же Nike анонсировал пожизненное соглашение с футболистом, которое эксперты оценивают в $1 млрд.

4. Криштиану Роналду, футбол Стоимость бренда $21,5 млн Динамика за год +13,2% К 32 годам Роналду собрал внушительную коллекцию футбольных трофеев (не хватает только титула чемпиона мира), стал отцом четверых детей и самым высокооплачиваемым спортсменом планеты. Осенью 2016-го «Реал» продлил с Криштиану контракт до 2021 год на новых условиях — теперь португалец зарабатывает в клубе больше $50 млн в год. Тогда же Nike анонсировал пожизненное соглашение с футболистом, которое эксперты оценивают в $1 млрд.

5. Фил Микельсон, гольф
Стоимость бренда $19,6 млн
Динамика за год –30%
Американец Фил Микельсон с 2013 года не побеждал на турнирах, а летом 2016-го оказался фигурантом дела об инсайдерской торговле акциями — такое имиджу не на пользу. Его маркетинговый доход не растет, а на фоне контрактов других, более успешных в последние годы гольфистов даже падает.

5. Фил Микельсон, гольф Стоимость бренда $19,6 млн Динамика за год –30% Американец Фил Микельсон с 2013 года не побеждал на турнирах, а летом 2016-го оказался фигурантом дела об инсайдерской торговле акциями — такое имиджу не на пользу. Его маркетинговый доход не растет, а на фоне контрактов других, более успешных в последние годы гольфистов даже падает.
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