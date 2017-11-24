Знаменитости, которых лишили права воспитывать своих детей Рейтинг 9.2 Лишение родительских прав - страшное наказание для любой матери. Но в некоторых ситуациях другого выхода просто нет, и звёзды - не исключение! Дана Борисова

Дочь Даны Борисовой живёт с папой, а мама может видеться с ней только час в сутки. Это произошло из-за зависимости Даны от наркотиков. Телеведущая старается избавиться от этой проблемы, и добиться того, что бы ей позволили воспитывать свою дочь. Кортни Лав

Кортни - жена известного Курта Кобейна, который ушёл из жизни добровольно. Из-за героиновой передозировки, Кортни лишили родительских прав, поэтому ее дочь прожила 2 года с бабушкой по линии отца, но Кортни смогла прийти наконец в норму, так как даже смерть мужа не заставила ее задуматься, и забрала дочь обратно домой. В 17 лет Фрэнсис снова вернулась к бабушке, она с ужасом вспоминает невменяемое поведение, вечные истерики и манию преследования своей матери. Бритни Спирс

После того, как она осталась одна с двумя сыновьями, она нашла утешение в алкоголе и наркотиках. Спирс удалось отрезвить лишь тем, что ее бывший муж Кевин Федерлайн добился лишения родительских прав Бритни через суд. Мадонна

15 летний сын Мадонны и Гая Ричи решил, что желает жить с отцом, и, прямо убежал к нему. Ужиться с матерью мальчик не смог не из-за того, что поп дива употребляла наркотики, а из-за того, что она является настоящим тираном и у них в доме запрещено буквально все, от конфет до телевизора. Шерон Стоун

Шерон лишили родительских прав в 2008 году. Суд постановил, что отец, Фил Бронштейн может обеспечить мальчику лучшие условия. Но при этом Стоун может видится с сыном и звонить ему. 1-56-9далее Твитнуть Новости наших партнеров