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Знаменитости, которых лишили права воспитывать своих детей

23.11.2017 16:57
Рейтинг 9.2

Лишение родительских прав - страшное наказание для любой матери. Но в некоторых ситуациях другого выхода просто нет, и звёзды - не исключение!

Дана Борисова
Дочь Даны Борисовой живёт с папой, а мама может видеться с ней только час в сутки. Это произошло из-за зависимости Даны от наркотиков. Телеведущая старается избавиться от этой проблемы, и добиться того, что бы ей позволили воспитывать свою дочь.

Дана Борисова Дочь Даны Борисовой живёт с папой, а мама может видеться с ней только час в сутки. Это произошло из-за зависимости Даны от наркотиков. Телеведущая старается избавиться от этой проблемы, и добиться того, что бы ей позволили воспитывать свою дочь.

Кортни Лав
Кортни - жена известного Курта Кобейна, который ушёл из жизни добровольно. Из-за героиновой передозировки, Кортни лишили родительских прав, поэтому ее дочь прожила 2 года с бабушкой по линии отца, но Кортни смогла прийти наконец в норму, так как даже смерть мужа не заставила ее задуматься, и забрала дочь обратно домой. В 17 лет Фрэнсис снова вернулась к бабушке, она с ужасом вспоминает невменяемое поведение, вечные истерики и манию преследования своей матери.

Кортни ЛавКортни - жена известного Курта Кобейна, который ушёл из жизни добровольно. Из-за героиновой передозировки, Кортни лишили родительских прав, поэтому ее дочь прожила 2 года с бабушкой по линии отца, но Кортни смогла прийти наконец в норму, так как даже смерть мужа не заставила ее задуматься, и забрала дочь обратно домой. В 17 лет Фрэнсис снова вернулась к бабушке, она с ужасом вспоминает невменяемое поведение, вечные истерики и манию преследования своей матери.

Бритни Спирс
После того, как она осталась одна с двумя сыновьями, она нашла утешение в алкоголе и наркотиках. Спирс удалось отрезвить лишь тем, что ее бывший муж Кевин Федерлайн добился лишения родительских прав Бритни через суд.

Бритни СпирсПосле того, как она осталась одна с двумя сыновьями, она нашла утешение в алкоголе и наркотиках. Спирс удалось отрезвить лишь тем, что ее бывший муж Кевин Федерлайн добился лишения родительских прав Бритни через суд.

Мадонна
15 летний сын Мадонны и Гая Ричи решил, что желает жить с отцом, и, прямо убежал к нему. Ужиться с матерью мальчик не смог не из-за того, что поп дива употребляла наркотики, а из-за того, что она является настоящим тираном и у них в доме запрещено буквально все, от конфет до телевизора.

Мадонна 15 летний сын Мадонны и Гая Ричи решил, что желает жить с отцом, и, прямо убежал к нему. Ужиться с матерью мальчик не смог не из-за того, что поп дива употребляла наркотики, а из-за того, что она является настоящим тираном и у них в доме запрещено буквально все, от конфет до телевизора.

Шерон Стоун
Шерон лишили родительских прав в 2008 году. Суд постановил, что отец, Фил Бронштейн может обеспечить мальчику лучшие условия. Но при этом Стоун может видится с сыном и звонить ему.

Шерон Стоун Шерон лишили родительских прав в 2008 году. Суд постановил, что отец, Фил Бронштейн может обеспечить мальчику лучшие условия. Но при этом Стоун может видится с сыном и звонить ему.
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