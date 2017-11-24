Стильные королевы из разных стран мира Рейтинг 9.6 Как живут пять красивых, модных, умных и наших любимых королев с разных концов света: Европы, Азии и Востока. Рания Аль-Абдулла, королева Иордании 47 лет

Будущая королева родилась в семье врача-педиатра, далекой от королевского двора настолько, насколько это возможно. В объятия короля Ранию привело не происхождение, а карьерные амбиции: выпускница Американского университета Каира, где Рания изучала деловой менеджмент, начала работать в банке Citibank. В Иордании представительство этого банка принадлежит принцессе Айше, сестре короля Абдаллы II. Успешная сотрудница подружилась со своей влиятельной начальницей и однажды получила приглашение на ужин в дом принцессы и ее мужа. Там-то Рания и познакомилась с тогда еще принцем Абдаллой II, за которого вышла замуж в 1993 году. Спустя шесть лет Абдалла стал королем, а Рания — первой леди Иордана. Еще перед свадьбой бабушка ее мужа, королева Зайна, назвала невесту внука «алмазом их династии» — и лучше про Ранию не скажешь. Летисия, королева Испании 45 лет

Летисия выросла в семье журналиста и медсестры и решила пойти по стопам отца. Выбор профессии, как выяснилось, оказался судьбоносным. В 2002 году Летисия снимала репортаж на побережье Галиссии о крушении крупного нефтяного танкера, а Фелипе, тогда еще принц, прибыл туда как представитель королевской семьи. Принц влюбился окончательно и бесповоротно, но его родители, король Испании Хуан Карлос и королева София, отказывались всерьез воспринимать разведенную журналистку и не давали благословения на брак. Тогда Фелипе поставил условие: или Летисия станет его женой, или он отрекается от престола. Монархам пришлось пойти на уступки, и в 2004 году в Мадриде состоялась свадьба принца и его возлюбленной. Через год после свадьбы на свет появилась принцесса Леонор, а в 2007 году у пары родилась вторая дочь — инфанта София. В 2014 году Фелипе и Летисия стали королем и королевой. Матильда, королева Бельгии 44 года

В отличие от предыдущих королев из нашего списка, Матильда — девушка голубых кровей. Ее отец — граф Патрик Анри дУдекем дАкоз, мать — польская графиня Анна Коморовска. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров