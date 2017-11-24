КВН: все тайны и скандалы веселых и находчивых Рейтинг 9.9 24 ноября 1941 года родился Александр Масляков - российский телеведущий и режиссер КВН. "Мы начинаем КВН. Для чего? Для кого?". Звучит музыкальная тема клуба веселых и находчивых. Передача начиналась как честная и азартная игра, но осталась ли это так до сих пор? Или теперь это коммерческий проект, где каждая шутка имеет свою цену? "В КВНе друзей нет и быть не может", - сказал в интервью один из бывших КВНщиков. Вырезанные шутки, исключенные из клуба игроки, заранее известные оценки и безграничная власть Александра Васильевича... Эти и другие скандалы и интриги КВН - в нашем фоторепортаже. Прообразом КВН была передача «Вечер весёлых вопросов», выходившая в 1957 году. Запоминающимся был необычный формат передачи- телезрители отвечали на вопросы ведущих, причём особенно приветствовался юмор. «Вечер весёлых вопросов» пользовался большой популярностью, но вышел в эфир всего три раза. На третьей передаче был обещан приз всем, кто приедет в студию в шубе, шапке и валенках (дело было летом) и с газетой за 31 декабря прошлого года. Ведущий передачи, композитор Никита Богословский, забыл упомянуть о газете. Разумеется, зимняя одежда была практически у всех телезрителей. Приехали и ворвались в студию толпы людей в шубах и валенках, смели милиционеров, начался полный хаос. Трансляцию прекратили, но передачу ничем не заменили. До конца вечера телевизоры показывали заставку «Перерыв по техническим причинам». Передачу и редакцию закрыли. Через четыре года, 8 ноября 1961 года, Елена Гальперина позвонила Сергею Муратову и сказала о том, что их передача нужна народу. Бывшие создатели передачи «Вечер весёлых вопросов» выпустили новую телепередачу — КВН. Первый ведущий — Альберт Аксельрод — покинул программу в 1964 году, Сергей Муратов и Михаил Яковлев покинули КВН вместе с ним. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров