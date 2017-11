Лучшие панорамные фотографии с конкурса Epson International Pano 2017 Рейтинг 9.4 Международный конкурс Epson International Pano 2017 посвящен панорамной фотографии. В этом году за главные призы сражались 1 322 фотографа из 71 страны. Прилетел. Озеро в Новом Южном Уэльсе, Австралия. (Фото Ray Jennings | The Epson International Pano Awards): Ночной город Толедо, Испания. (Фото Jesus M. Garcia | The Epson International Pano Awards): Москва. (Фото Ivan Turukhano | The Epson International Pano Awards): Красоты Исландии. (Фото Wojciech Kruczynski | The Epson International Pano Awards): Хижины на побережье Эссекса в Великобритании. (Фото Darren Moore | The Epson International Pano Awards): 1-56-1011-1516-2021-23далее Твитнуть Новости наших партнеров