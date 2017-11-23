Животные, которым человек помог выжить Рейтинг 9.8 Животные на планете не только исчезают, но и возрождаются. Человек не только уничтожает их, но и защищает. В этой статье мы расскажем о спасенных представителях фауны. Снежный барс

* 2008 год: примерно 2000–3000 животных, в России — 20–30 (данные разнятся из-за миграции животных).

* 2017 год: 7500 животных, из них в России — 80–100.

Эта великолепная кошка — один из символов Сибири и Дальнего Востока. Ирбис проживает в труднодоступных горных массивах, что осложняет наблюдение ним, но не препятствует браконьерству — ради ценной шкуры, пятна на которой уникальны, как отпечатки пальцев человека. Также барсы часто попадают в петли-ловушки, установленные для других животных. С начала века популяция сократилась на 20%, вид оказался под угрозой исчезновения. Последние годы 12 стран Центральной Азии, среди которых Китай, Кыргызстан, Бутан, Монголия, Россия, реализовывают программы охраны вида, включая создание особых природных территорий и борьбу с браконьерством. Причем помимо штрафов власти идут по пути улучшения качества жизни жителей регионов, просветительской работы и даже привлечения бывших охотников к охранным мероприятиям. 14 сентября 2017 года Международный союз охраны природы (МСОП) и природных ресурсов официально перевел барса из категории «вымирающие виды» в «уязвимые». Но это не значит, что ирбис теперь не нуждается в защите, просто сокращение популяции замедлилось и даже проявляется небольшой рост в отдельных регионах. Большая панда

*XI–XII века: уже считалась редкостью.

*2017 год: примерно 2060 животных.

В мире насчитывается 1864 взрослые панды. Детенышей около 200, но точных данных нет. Встретить очаровательного бамбукового мишку в дикой природе сейчас почти невозможно. Большая панда уничтожалась браконьерами, находилась под давлением цивилизации (вырубка лесов) и даже была предметом дипломатии (Китай использовал животных для налаживания отношений со странами-партнерами). Кроме того, она плохо размножается в неволе. Большая панда — эндемик, она считалась редкостью еще 1000 лет назад, хотя точное число животных летописи по понятным причинам не содержат. Катастрофа почти случилась в 80-х годах прошлого века, но вид сохранился и постепенно восстанавливается. МСОП перевел больших панд в Красной книге из категории «вымирающие» в «уязвимые» в 2016 году. Все просто — за убийство медведя в КНР предусмотрена смертная казнь. А в реабилитационных центрах на панд работает весь персонал — от уборщиц до нянек. 1-56-1011-1516-18далее Твитнуть Новости наших партнеров