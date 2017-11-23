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Как сейчас живут политики и бизнесмены, олицетворяющие 90-е годы

22.11.2017 11:35
Рейтинг 9.9

Как сейчас живут политики и бизнесмены, олицетворяющие 90-е годы

Владимир Брынцалов
Бизнесмен и бывший кандидат в президенты России сделал состояние на продаже спирта и водки, а потом занялся производством лекарств. Именно Брынцалов – один из первых постсоветских миллиардеров.

Владимир Брынцалов Бизнесмен и бывший кандидат в президенты России сделал состояние на продаже спирта и водки, а потом занялся производством лекарств. Именно Брынцалов – один из первых постсоветских миллиардеров.

Брынцалов - основатель фармацевтической империи, чей препарат «Ношбра» до сих пор у всех на слуху. В тень Владимир Алексеевич ушел после громкого скандала , когда его сестру Татьяну и нескольких руководителей подразделений фирмы обвинили в незаконном выпуске лекарственных средств.

Брынцалов - основатель фармацевтической империи, чей препарат «Ношбра» до сих пор у всех на слуху. В тень Владимир Алексеевич ушел после громкого скандала , когда его сестру Татьяну и нескольких руководителей подразделений фирмы обвинили в незаконном выпуске лекарственных средств.

Суд приговорил сестру коммерсанта к пяти годам лишения свободы условно. После этого Брынцалов оставил пост генерального директора, сдал помещения некогда принадлежащего ему завода в аренду частным лицам.

Суд приговорил сестру коммерсанта к пяти годам лишения свободы условно. После этого Брынцалов оставил пост генерального директора, сдал помещения некогда принадлежащего ему завода в аренду частным лицам.

Сам он с тех пор – уже 7 лет – на публике не появляется, интервью не дает. За бизнесменом по-преж­нему числятся две крупные компании. Но производств нет. Только площади, которые сдаются в аренду – банкам, ресторанам, турфирме.

Сам он с тех пор – уже 7 лет – на публике не появляется, интервью не дает. За бизнесменом по-преж­нему числятся две крупные компании. Но производств нет. Только площади, которые сдаются в аренду – банкам, ресторанам, турфирме.

Рассказать о том, чем сейчас занимается Брынцалов в данный момент, не могут даже его близкие друзья и племянник, Игорь Брынцалов, который занимает должность председателя Московской областной думы. По официальным данным, он проводит много времени за границей – путешествует и восстанавливает здоровье.

Рассказать о том, чем сейчас занимается Брынцалов в данный момент, не могут даже его близкие друзья и племянник, Игорь Брынцалов, который занимает должность председателя Московской областной думы. По официальным данным, он проводит много времени за границей – путешествует и восстанавливает здоровье.
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