Как сейчас живут политики и бизнесмены, олицетворяющие 90-е годы Рейтинг 9.9 Как сейчас живут политики и бизнесмены, олицетворяющие 90-е годы Владимир Брынцалов

Бизнесмен и бывший кандидат в президенты России сделал состояние на продаже спирта и водки, а потом занялся производством лекарств. Именно Брынцалов – один из первых постсоветских миллиардеров. Брынцалов - основатель фармацевтической империи, чей препарат «Ношбра» до сих пор у всех на слуху. В тень Владимир Алексеевич ушел после громкого скандала , когда его сестру Татьяну и нескольких руководителей подразделений фирмы обвинили в незаконном выпуске лекарственных средств. Суд приговорил сестру коммерсанта к пяти годам лишения свободы условно. После этого Брынцалов оставил пост генерального директора, сдал помещения некогда принадлежащего ему завода в аренду частным лицам. Сам он с тех пор – уже 7 лет – на публике не появляется, интервью не дает. За бизнесменом по-преж­нему числятся две крупные компании. Но производств нет. Только площади, которые сдаются в аренду – банкам, ресторанам, турфирме. Рассказать о том, чем сейчас занимается Брынцалов в данный момент, не могут даже его близкие друзья и племянник, Игорь Брынцалов, который занимает должность председателя Московской областной думы. По официальным данным, он проводит много времени за границей – путешествует и восстанавливает здоровье. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров