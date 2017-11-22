Самые высокооплачиваемые певицы мира — 2017 Рейтинг 9.7 Американский Forbes назвал самых высокооплачиваемых женщин в музыке за 2017 год. Первое место заняла американская певица Бейонсе Ноулз — по подсчетам журнала она заработала 105 миллионов долларов. При этом прошлогодняя лидер рейтинга Тейлор Свифт переместилась на третье место с 44 миллионами долларов. 1. Бейонсе — 105 млн. долларов

В эту сумму входят средства, полученные от продаж последнего альбома Lemonade, а также заработок от концертного тура Formation. Кроме того, 36-летняя певица владеет собственной линией одежды. Летом в семье Бейонсе и ее супруга, американского рэпера Джей Зи появилось долгожданное пополнение: певица родила близнецов Сэра Картера и Руми. У пары также есть пятилетняя дочь по имени Блю Айви. В мае этого года Forbes оценил состояние самого Джей Зи (настоящее имя — Шон Картер) в 810 миллионов долларов, поставив его на второе место в списке богатейших рэперов 2017 года. 2. Адель — 69 млн. долларов 3. Тейлор Свифт — 44 млн. долларов

Свифт, которая в прошлом году занимала первое место, по прогнозам Forbes, в 2018 году может снова увеличить свой капитал: 27-летняя певица недавно представила свой новый альбом Reputation и вскоре должна отправиться в мировой тур в поддержку пластинки. 4. Селин Дион — 42 млн. долларов 5. Дженнифер Лопес — 38 млн. долларов 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...