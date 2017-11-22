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Самые высокооплачиваемые певицы мира — 2017

21.11.2017 20:55
Рейтинг 9.7

Американский Forbes назвал самых высокооплачиваемых женщин в музыке за 2017 год. Первое место заняла американская певица Бейонсе Ноулз — по подсчетам журнала она заработала 105 миллионов долларов. При этом прошлогодняя лидер рейтинга Тейлор Свифт переместилась на третье место с 44 миллионами долларов.

1. Бейонсе — 105 млн. долларов
В эту сумму входят средства, полученные от продаж последнего альбома Lemonade, а также заработок от концертного тура Formation. Кроме того, 36-летняя певица владеет собственной линией одежды. Летом в семье Бейонсе и ее супруга, американского рэпера Джей Зи появилось долгожданное пополнение: певица родила близнецов Сэра Картера и Руми. У пары также есть пятилетняя дочь по имени Блю Айви. В мае этого года Forbes оценил состояние самого Джей Зи (настоящее имя — Шон Картер) в 810 миллионов долларов, поставив его на второе место в списке богатейших рэперов 2017 года.

1. Бейонсе — 105 млн. долларовВ эту сумму входят средства, полученные от продаж последнего альбома Lemonade, а также заработок от концертного тура Formation. Кроме того, 36-летняя певица владеет собственной линией одежды. Летом в семье Бейонсе и ее супруга, американского рэпера Джей Зи появилось долгожданное пополнение: певица родила близнецов Сэра Картера и Руми. У пары также есть пятилетняя дочь по имени Блю Айви. В мае этого года Forbes оценил состояние самого Джей Зи (настоящее имя — Шон Картер) в 810 миллионов долларов, поставив его на второе место в списке богатейших рэперов 2017 года.

2. Адель — 69 млн. долларов

2. Адель — 69 млн. долларов

3. Тейлор Свифт — 44 млн. долларов
Свифт, которая в прошлом году занимала первое место, по прогнозам Forbes, в 2018 году может снова увеличить свой капитал: 27-летняя певица недавно представила свой новый альбом Reputation и вскоре должна отправиться в мировой тур в поддержку пластинки.

3. Тейлор Свифт — 44 млн. долларовСвифт, которая в прошлом году занимала первое место, по прогнозам Forbes, в 2018 году может снова увеличить свой капитал: 27-летняя певица недавно представила свой новый альбом Reputation и вскоре должна отправиться в мировой тур в поддержку пластинки.

4. Селин Дион — 42 млн. долларов

4. Селин Дион — 42 млн. долларов

5. Дженнифер Лопес — 38 млн. долларов

5. Дженнифер Лопес — 38 млн. долларов
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